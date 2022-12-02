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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع تشوق جمهورها لعمل جديد

صدى البلد

شوقت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها لعمل جديد قادم  عبر حسابها بموقع انستجرام .

ونشرت حنان مطاوع صورة جديدة لها وهي تذاكر  و علقت قائلة :ياتري بذاكر مسلسل ايه؟!

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تفاصيل دور حنان مطاوع في مسلسل سر السلطان بـ رمضان 2023

تشارك الفنانة حنان مطاوع في مسلسل سر السلطان، والمقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وتجسد حنان شخصية "فلاحة" ضمن أحداث العمل، وتبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.    

مسلسل سر السلطان
مسلسل "سر السلطان" من بطولة: أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل، والعمل مأخوذ عن قصة "سره الباتع"، لـ الكاتب يوسف إدريس، ومن إخراج خالد يوسف.

بينما تشارك حنان مطاوع أيضًا في الموسم الرمضاني المقبل 2023، فى مسلسل "زرع شيطاني"، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهده في يناير المقبل.

كما تعاقدت حنان مطاوع على بطولة مسلسل جديد بعنوان "هابي هالوين"، مكون من 6 حلقات، من تأليف وإخراج أحمد عبدو، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.

يذكر أن حنان مطاوع قدمت في رمضان الماضي 2022 مسلسل "وجوه"، وكان أول بطولاتها المطلقة في الدراما، وانقسم إلى قصتين مختلفتين، تحمل الـ 15 حلقة الأولى اسم "وش تالت"، بينما تحمل الـ 15 حلقة الأخرى اسم "ميتافيرس".

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