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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع أسعار هافال جوليان موديل 2022 في مصر بقيمة 40 ألف جنيه

هافال جوليان موديل
هافال جوليان موديل 2022

شهدت أسعار السيارة الصينية هافال جوليان موديل 2022 زيادة جديدة على أسعارها الرسمية تراوحت من 25 ألف جنيه حتى 40 ألف جنيه، وذلك حسب الفئة، حيث تتوفر في السوق المصري بـ 4 فئات.

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هافال جوليان موديل 2022

أسعار هافال جوليان موديل 2022

الفئة الأولى هافال جوليان موديل 2022 بسعر 620 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.

الفئة الثانية هافال جوليان موديل 2022 بسعر 665 ألف جنيه بدلاً من 640 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هافال جوليان موديل 2022 بسعر 710 ألف جنيه بدلاً من 675 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هافال جوليان موديل 2022 بسعر 745 ألف جنيه بدلاً من 705 ألف جنيه.

هافال جوليان موديل 2022

مواصفات هافال جوليان موديل 2022

تتوفر السيارة هافال جوليان 2022 على تصميم خارجي رياضي، يظهر ذلك من خلال الشبكة الأمامية كبيرة الحجم، مع جنوط تصل إلى 18 بوصة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بسخانات وبتقنية ضم.                                            

تتوفر السيارة هافال جوليان موديل 2022  بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 150 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد قدرات التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات.

هافال جوليان موديل 2022

تأتي السيارة هافال جوليان موديل 2022 بنظام ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

هافال جوليان موديل 2022 هافال جوليان أندرويد أوتو السوق المصري

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