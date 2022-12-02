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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة 40 ألف جنيه على أسعار هافال H6 | صور

صدى البلد

زادت أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 في السوق المصري مرة آخرى بشكل رسمي مع بداية شهر ديسمبر، وجاءت الزيادة الجديدة بقيمة تتراوح من 25 ألف جنيه حتى 40 ألف جنيه، وتتوفر في السوق المصري بـ 4 فئات.

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هافال H6 موديل 2022

مواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022

دعمت السيارة هافال H6 موديل 2022 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات يستطيع أن ينتج قوة 150 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات بتقنية الجر الامامي.

هافال H6 موديل 2022

تتوفر السيارة هافال H6 موديل 2022 بمنظومة الوسائد الهوائية والتي تصل لـ 6 AIRBAGS، إلى جانب مكابح ABS وEBD، وكاميرا بتقنية 360 درجة، والتوازن الإلكتروني، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وحساسات ركن، بالإضافة إلى خاصية رصد النقاط العمياء مع تحديد الحارة المرورية.

هافال H6 موديل 2022

حصلت السيارة هافال H6 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت للسرعة، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة يبدأ قياسها عند 10.25 بوصة، إلى جانب فتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل المحرك وايقافه، بالإضافة إلى جنوط 18 بوصة.

هافال H6 موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هافال H6 موديل 2022

هافال H6 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 760,000 ألف جنيه.

هافال H6 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 805,000 ألف جنيه.

هافال H6 موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 850,000 ألف جنيه.

هافال H6 موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 900,000 ألف جنيه.

 

بورصة السيارات هافال H6 موديل 2022 ديسمبر هافال الأسعار الرسمية

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