أخبار الفن :خروج فيلم مني زكي من جدول البحرالأحمر .. تهديد دينا الشربيني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية ،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

كشف المخرج الكبير رضا الباهي عن سر إستخدامه للأغاني المصرية وأخرهم فيلم جزيرة الغفران ، والذي تم عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته السابقه .

وتابع رضا الباهي فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد قائلاً : استخدامي للموسيقية والاغاني المصرية أمر طبيعي ، لانه إعتاد على سماعه من صغره .

واستكمل الباهي حديثه قائلاً : الجزيرة التى ظهرت فى فيلمي الاخير “ جزيرة العفران ” تشبه مدينة الاسكندرية التى كانت تضم فيها اليهود والمسيحين والمسلمين ، وبينهم تعايش كبير .

حرصت الفنانة مايا دياب على اصطحاب مصور واضاءة خلال حضورها حفل مهرجان البحر الاحمر في دورته الثانية، والذي أقيم مساء أمس.

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الأمر من أجل الحفاظ على مظرها وخوفا من أن تظهر بشكل شاحب .

خرج فيلم القاهرة مكة من جدول مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الثانية، والذى افتتح اليوم فى دولة السعودية .

حيث كان من المقرر عرض فيلم القاهرة مكة من بطولة مني زكي فى مهرجان البحر الاحمر ، بحسب اعلن في المؤتمر الصحفي .

فيلم القاهرة مكة من بطولة منى زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تأليف محمد رجاء .

حددت منصة شاهد vip يوم 25 ديسمبر الحالي ، موعد نهائي لعرض فيلم “ أشباح أوروبا ” والذى تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي ، علي الرغم من استمرار فى دور العرض السينمائية حتي الآن .

فيلم أشباح أوروبا من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

أكد المخرج الكبير رضا الباهي أنه استعان فى أفلامه الأولي بعدد من الفنانين المصريين وأبرزهم ليلي فوزي ومديحة كامل ومحمد مرسي كان بسبب الموزعين .

وقال المخرج الكبير رضا الباهي في تصريحات مصورة لـ صدي البلد : حين كنت أقدم اعمالي للموزيعين المصريين والعرب كان يقولون إن اللهجة التونسية صعبة، لذا فقد استعنت بالممثلين المصريين، إلا أنهم رفضوا أفلامي بعد ذلك بحجة انها أفلام مهرجانات، لذا قررت من بعدها عدم تقديم أفلام مصرية ، وفي حال الاستعانة بهم ساطلب منهم الحديث بلهجة البلد التى سوف يتم تصوير العمل فيها .

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، والذي اقيم مساء أمس ، حضور عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب .

ومن بين الفنانين الأجانب بريانكا تشوبرا، ميشيل موروني، الممثل الفلسطيني علي سليمان ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية، جاي ريتشي، أوليفر ستون رئيس لجنة التحكيم، شاروخان، ميشيل رودريجيز، إي آر رحمان، مريم أوزرلي، وروسي دي بالما، وهنري جولدينج، وبارك هاي بطلة مسلسل لعبة الحبار ، وشارون ستون ، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي .