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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خروج فيلم القاهرة مكة من جدول مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مني زكي
مني زكي

خرج فيلم القاهرة مكة من جدول مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الثانية، والذى افتتح اليوم فى دولة السعودية . 

حيث كان من المقرر عرض فيلم القاهرة مكة من بطولة مني زكي فى مهرجان البحر الاحمر ، بحسب اعلن في المؤتمر الصحفي .

فيلم القاهرة مكة من بطولة منى زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تأليف محمد رجاء .

فيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة ، إلا أن عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي، أدي إلى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم باخراجه مخرج آخر ، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام . 

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير

فيلم القاهرة مكة  كان قد فاز بجائزة ساويرس لكتاب السيناريو الشباب عام ٢٠١٥.

القاهرة مكة المملكة العربية السعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر السينمائي محمد ممدوح شيرين رضا فيلم القاهرة مكة منى زكى

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