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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضا الباهي لـ صدى البلد : قررت عدم تقديم أفلام مصرية لهذا السبب

رضا الباهي
رضا الباهي

أكد المخرج الكبير رضا الباهي أنه استعان فى أفلامه الأولي بعدد من الفنانين المصريين وأبرزهم ليلي فوزي ومديحة كامل ومحمد مرسي كان بسبب الموزعين . 

وقال المخرج الكبير رضا الباهي في تصريحات مصورة لـ صدي البلد  : حين كنت أقدم اعمالي للموزيعين المصريين والعرب كان يقولون إن اللهجة التونسية صعبة، لذا فقد استعنت بالممثلين المصريين، إلا أنهم رفضوا أفلامي بعد ذلك بحجة انها أفلام مهرجانات، لذا قررت من بعدها عدم تقديم أفلام مصرية ، وفي حال الاستعانة بهم ساطلب منهم الحديث بلهجة البلد التى سوف يتم تصوير العمل فيها .

وكان قد أكد المخرج رضا الباهي أن الطفل الذى شارك فى بطولة فيلم “ جزيزة الغفران ” ، والذى عرض فى مهرجات القاهرة السينمائي هو حفيده فى الحقيقة .

وتابع رضا الباهي : لم يكن اختيار الطفل الذى شارك فى بطولة فيلم جزيزة الغفران أمر صعب ، لأنه حفيدى ، كما ان والدته هي ابنتي وقد كانت مديرة تصوير الفيلم ، أما ابني فقد شارك فى الفيلم إيضاً فى دور البوسطجي ، فجزيرة الغفران يمكن أعتباره انه فيلم عائلى . 

وعن تكرار وجود البحر فى معظم اعماله يقول رضا الباهي : هذا أمر طبيعي فهو يرمز الى الهدوءه ، وانا شخصياً رجل هادي وغير عصبي .

وكان قد كشف المخرج الكبير رضا الباهي عن كواليس اختباره للممثلة العالمية النجمة العالمية كلوديا كاردينالي للمشاركة في بطولة فيلمه جزيرة الغفران ، والذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية . 

وقال رضا الباهي في تصريحات مصورة لـ صدى البلد : اختياري للفنانة  العالمية كلوديا كاردينالي جاء لانها مناسبة للدور تماما ، فكان أمامي خياران إما الاستعانة بممثلة إيطالية للدور أو تونسية ، ووجدت ان “ كلوديا ” تجمع بين الاثنين وتجسد هذا الجانب بالفعل. 

وتابع وضا الباهي قائلا : قمنا بحذف بعض من المشاهد الخاصة بالدور وتقليصه قبل التصوير واثناء الكتابه بسبب الحالة الصحية للفنانة العالمية كلوديا كاردينالي. 

وكشف المخرج الكبير رضا الباهي عن تفاصيل اختياره للفنان محمود مرسي لبطوله فيلم شمس الضباع . 

وقال رضا الباهي في تصريحات مصورة خاصة لموقع صدي البلد : أنه ذهب إلى المخرج الراحل يوسف شاهين ليقوم بمساعدته علي التعاقد مع الفنان محمود المليجي الذي كان يراه مناسبا للدور ، الا أن ارتباط الأخير بعرض مسرحية وتعارض المواعيد جعله يعتذر قبل أن يفكر في الاستعانة بالفنان الراحل محمود مرسي . 

وتابع رضا الباهي حديثه قائلا : قابلت محمود مرسي وقال لي إنه كان يعتقد أنني كبير في السن ، ووافق علي أداء الشخصية وسافرنا إلي المغرب لبدء التصوير ، وعلي الرغم من انه كان قاسيا مع نفسه الا انه كان في غايه اللطف مع الآخرين ، وعلي المستوي الفني كان اداؤه التمثيلي مضبوط للغاية .

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