سر ارتفاع درجة الحرارة.. ظهور مفاجئ لبقعة شمسية كبيرة

رصد صباح اليوم الجمعة، بداية ظهور بقعة شمسية جديدة (AR3153) فوق الطرف الجنوبي الشرقي للشمس، وهي كبيرة تمتلك على الأقل اثنتان من النوى المظلمة أوسع بكثير من الكرة الأرضية ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرون.

تمتلك هذه البقعة الشمسية مجال مغناطيسي بسيط حتى الآن ولكن يمكن أن يتغير هذا، حيث يتضاعف حجمها بسرعة، لذلك قد تتغير هندستها المغناطيسية تمامًا قريبًا، وتصبح هذه البقعة مصدرا للتوهجات.

البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

ظهور مفاجئ لبقعة شمسية

تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل.

ونظرا لحجم هذه البقع الشمسية كبير فيمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو تلسكوب شمسي صغير أو من خلال تقنية إسقاط صورة الشمس.