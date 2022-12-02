طريقة عمل أرز الريزو في المنزل.. أحلى من المحلات

أرز الريزو من الأطباق التي يعشقها الأطفال والكبار، نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى، ما يدفع الكثير إلي شرائها وتناولها من المطاعم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل أرز الريزو في المنزل.



مقادير أرز الريزو



2صدور دجاج مكعبات

4كوب أرز مصري

2بصل مفروم

ربع كوب كاتشب

ربع كوب باربيكيو صوص

2ملعقة كبيرة ورشسترشاير صوص

٣كوب ونصف مرقة

زيت نباتي

2ورق لاورا

2عود قرفة خشب

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف م ص كركم

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير أرز الريزو



في حلة على النار نضع كمية من الزيت حتى يسخن ثم نضع صدور الدجاج ثم نضيف البصلة ونشوحها قليلاً وبمجرد أن تذبل نضع التوابل كلها وكل الصوصات والمرقة ونقلب ثم نضع الأرز ونتركه حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.