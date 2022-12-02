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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أرز الريزو في المنزل.. أحلى من المحلات

طريقة عمل أرز الريزو
طريقة عمل أرز الريزو

 أرز الريزو من الأطباق التي يعشقها الأطفال والكبار، نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى، ما يدفع الكثير إلي شرائها وتناولها من المطاعم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل أرز الريزو في المنزل.

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مقادير أرز الريزو


2صدور دجاج مكعبات
4كوب أرز مصري
2بصل مفروم
ربع كوب كاتشب
ربع كوب باربيكيو صوص
2ملعقة كبيرة ورشسترشاير صوص
٣كوب ونصف مرقة
زيت نباتي
2ورق لاورا
2عود قرفة خشب
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف م ص كركم
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير أرز الريزو


في حلة على النار نضع كمية من الزيت حتى يسخن ثم نضع صدور الدجاج ثم نضيف البصلة ونشوحها قليلاً وبمجرد أن تذبل نضع التوابل كلها وكل الصوصات والمرقة ونقلب ثم نضع الأرز ونتركه حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.

أرز الريزو مقادير أرز الريزو طريقة عمل أرز الريزو الشيف سارة عبد السلام طريقة تحضير أرز الريزو

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