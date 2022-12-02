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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قريبا.. إيلون ماسك يكشف موعد زراعة الشريحة الإلكترونية داخل الإنسان

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الشريك المؤسس لشركة Neuralink، عن تقديم الشركة معظم الأوراق للتجارب السريرية الأولى، وذلك فيما يخص الشريحة الإلكترونية التي سيتم زراعتها في البشر.

 

ووفقا لماسك، فإن الشريحة اللاسلكية التي طورتها شركته Neuralink، يمكن أن تبدأ التجارب السريرية البشرية في غضون ستة أشهر، بحسب تقرير "روسيا اليوم".

 

كما ذكر أغنى رجل في العالم أن شركة التكنولوجيا الحيوية الناشئة "واثقة" من قدرة أجهزتها على استعادة الحركة لمن يعانون من الشلل.

 

الشريحة الإلكترونية للبشر

وفي حديثه لـ "Show and Tell" في مقر الشركة في كاليفورنيا، عرض ماسك خريطة عمل الشريحة الإلكترونية، والتي تشبه كومة من عدة عملات معدنية مرتبطة بمئات الخيوط الرفيعة، والمقصود أن يتم زرعها في البشر عن طريق عملية جراحية.

يدعي ماسك، أن مثل هذا الجهاز يمكن أن يعيد وظائف الجسم بالكامل لأولئك الذين لديهم قطع في النخاع الشوكي، أو يعيد الرؤية إلى الأشخاص الذين لم يروا من قبل.

 

وفقًا للملياردير، الذي أصبح أيضًا الرئيس التنفيذي لتويتر، قدمت الشركة معظم أوراقها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والتي تضمن، من بين أمور أخرى، سلامة الأجهزة الطبية.

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متى تبدأ تجارب الشريحة الإلكترونية؟

وقال إيلون ماسك: "نعتقد أنه من المحتمل في غضون ستة أشهر أن نتمكن من الحصول على أول نيورالينك في الإنسان" ، مضيفًا أن الشركة تريد أن تكون "حذرة للغاية" عندما يتعلق الأمر بمثل هذه المساعي الدقيقة.

تضمن العرض التقديمي، مقطع فيديو لما قال ماسك إنه قرد يستخدم شريحة دماغية لتحريك المؤشر والكتابة "توارد خواطر" على لوحة مفاتيح الكمبيوتر، كما أعرب عن أمله في انتشار مثل هذه الأجهزة التي يمكن أن تسمح بنقل المعلومات بين البشر والآلات.

 

"أنت معتاد على أن تكون إنسانًا آليًا بحكم الواقع.. ولكن إذا كنت تتفاعل مع هاتفك ، فأنت مقيد "، صرح بذلك الشريك المؤسس لشركة Neuralink.

في الأشهر الأخيرة، وجدت Neuralink نفسها في مأزق، بعد أن اعترفت بقتل ثمانية قرود خلال تجربة لتكنولوجيا رقائق الدماغ الخاصة بها.

ومع ذلك، أصرت الشركة على أنها تعمل مع الحيوانات "بأكثر الطرق إنسانية"، رافضة المزاعم بأن القرود تعرضت "لمعاناة شديدة".

إيلون ماسك الشريحة الإلكترونية موعد زراعة الشريحة الإلكترونية

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