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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبكي بعد زيارة السعودية .. تصريحات شارون ستون من ندوة البحر الأحمر السينمائي

ندوة شارون ستون
ندوة شارون ستون

أقيمت ظهر اليوم ندوة خاصة للنجمة العالمية شارون ستون على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة بحضور صحفي وإعلامي لافت.

وتحدثت شارون ستون عن ذكرياتها منذ البدايات وأول تواجد لها في مهرجان كان السينمائي الدولي، وقالت: لقد كانت تجربة سيئة وفقدت حقيبتي وملابسي في ذلك الوقت.

وأضافت: لا أحد يولد بالشهرة، حتى نجوم العالم في وقت البدايات لم يكن أحد يعرفهم، لقد كسرت قواعد الاستوديوهات التي لم تكن تعطي السيدات أجورا كبيرة، دائما أتحدث إلى ذاتي لدرجة ان بعض المحيطين ينعتوني بالجنون، ولكني أشعر أن ثمة أفكار في رأسي تريد أن تخرج إلى لساني.

وتابعت: لم أكن أعرف الكثير عن العرب بالرغم من أنني شاهدت فيلم لورانس العرب مئات المرات، وممتنة جدا لتواجدي هنا في السعودية، وعندما قررت أن أحضر مهرجان البحر الأحمر السينمائي قال لي البعض ألستِ خائفة، قلت لهم الخوف بالنسبة لي هو ألا أعرف.

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المهرجان يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ولاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية، للمشاهدين السعوديين، والعالم أجمع، على حد سواء.

مسابقة البحر الأحمر
تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام جريئة ومبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة السخيّة.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير
تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية. 


وتقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.

سينما السعودية الجديدة

تضم أفلام روائية ووثائقية سعودية من مخرجي موجة السينما الجديدة، تعكس ملامح السينما المحلية وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، يضم البرنامج أفلامًا فنية طويلة وقصيرة.


روائع العالم

يشمل البرنامج إبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة الإخراج ومجموعة من المواهب والنجوم، يضم أيضا مختارات لأهم إنتاجات العام من أفلام مرتقبة، أغلبها تُعرض لأول مرة في العالم العربي.


روائع عربية

تضم باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلامًا تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول، كما يحتفي  هذا البرنامج بالأفلام والشخصيات من قلب السينما العربية.


المهرجان يقدم أيضا عدد من البرامج الموازية المنتظر أن تلاقي ترحيبا من الجمهور والضيف، ومنها، اختيارات عالمية، السينما التفاعلية، كنوز البحر الأحمر، السينما العائلية، رؤى البحر الأحمر، مسلسلات البحر الأحمر.

ويلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما وتمكين صانعيها على كل من المستوى المحلّي والإقليمي والدولي، ويعني بأصحاب القصص والحكايات الذين يساهمون في إثراء الثقافة السينمائية.

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