105 ملايين جنيه أرباح البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 105.3 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، ليغلق عند مستوى 870 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.8%.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 15.23% ليغلق عند مستوى 15901.28 نقطة، ونزل تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3466.84 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 44.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 13.9 مليار ورقة منفذة على 1.31 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 44.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.2 مليار ورقة منفذة على 962 ألف عملية خلال الشهر الماضي.