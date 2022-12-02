محسن محيي الدين: أول قبض ليا في التمثيل كان 50 قرشا

كشف الفنان محسن محى الدين عن بدايته الفنية وأول أجر حصل عليه فى أعماله الدرامية ومراحل ثقله لموهبته الفنية .

قال " محى الدين " خلال استضافته ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب والمذاع عبر فضائية الحياة ، إنه تعلق بالدراما والتمثيل منذ طفولته وعقب " كان أول قبض ليا فى التمثيل خمسين قرش بعد كده اتنين جنيه بعد كده الرقم زاد بالتدريج .

وأكد أن عمل الشاب منذ صغره وحصوله على راتب حتى لو صغير يجعله فى حالة نفسية سعيدة ويشعره بالمسئولية والاعتماد على النفس منوها أن دراسته كانت قسم سينما وتدرج منذ صغره فى الأدوار السينمائية ثم شارك المخرج يوسف شاهين فى أعمال فنية .