عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداءا من غد| تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستعد المدارس بأنحاء الجمهورية، لتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم التي شددت على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وأصدرت مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة للغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تنبيهات عاجلة لجميع الطلاب شددت خلالها على ضرورة الالتزام بها ابتداءا من غدا.

وتمثلت هذه التنبيهات فيما يلي :

-  الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الطلاب 
-  ارتداء الكمامة مع التأكيد على الطلاب بأنه لن يسمح بدخول الطالب بدونها.
-  على كل طالب إحضار جميع أدواته الشخصية 
- ممنوع على اي طالب استعارة أدوات من زملائه سواء أدوات مدرسية أو شخصية كزجاجة المياه والمناديل وغير ذلك. 

تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع مدارس الجمهورية


وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع مدارس الجمهورية ، لمواجهة احتمالية انتشار الأمراض المعدية بين الطلاب والمعلمين .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة تحميل دليل وزارة الصحة والسكان الخاص بالوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية ، من موقع وزارة التربية والتعليم 

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على  دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية ، والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة على الرابط :

https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdf 

جدير بالذكر أن ، تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس ، شائعة جديدة انتشرت خلال الساعات الاخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وفي هذا الاطار ، نفت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس 

وقال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : أن كل ما أثير بشأن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس لا اساس له من الصحة نهائيا

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : لم يصدر أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة ينص على تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أنه لم يتم اغلاق اي فصل دراسي في أي مدرسة في مصر بسبب الفيروس التنفسي المخلوي

الإجراءات الاحترازية المدارس التربية والتعليم التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

مستشار وزير التموين: سوق الذهب آمن.. وتوقعات بانخفاض الأسعار نحو القيمة العادلة

الأردن.. الإفتاء تحسم الجدل بشأن ظاهرة دوران قطيع الأغنام وعلاقته بنهاية العالم

ترشيحاتنا

نصائح قبل الزواج.. المستشار السابق للمفتي: الذهاب للمسجد ليس معيارا للأخلاق| فيديو

أوقف 3 أفلام.. طليق منة عرفة يعلن مقاضاة أشرف زكي| تفاصيل

الفتيات صرخن باسمه في المطار.. نجم عالمي يصل مصر| لهذا السبب

5 سيارات جديدة ارتفعت أسعارها مع بداية ديسمبر 2022 في مصر

شوط أول سلبي بين الكاميرون والبرازيل في كأس العالم

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداءا من غد| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوائز الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.. تفاصيل

الأردن .. مصادرة رواية للأطفال بعد 3 سنوات من نشرها | تفاصيل

دراسة صادمة: الموبايل يسبب الحساسية والربو | تفاصيل

ما الألم المزمن؟ وكيف تعرف معاناتك منه ؟

فيديو

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

قولوا لأبويا يرتاح.. تفاصيل صادمة عن حادث تخلص شاب من حياته

الكيلو بـ 33 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ