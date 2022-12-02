المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداءا من غد| تفاصيل

تستعد المدارس بأنحاء الجمهورية، لتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم التي شددت على تفعيل الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وأصدرت مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة للغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تنبيهات عاجلة لجميع الطلاب شددت خلالها على ضرورة الالتزام بها ابتداءا من غدا.

وتمثلت هذه التنبيهات فيما يلي :

- الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الطلاب

- ارتداء الكمامة مع التأكيد على الطلاب بأنه لن يسمح بدخول الطالب بدونها.

- على كل طالب إحضار جميع أدواته الشخصية

- ممنوع على اي طالب استعارة أدوات من زملائه سواء أدوات مدرسية أو شخصية كزجاجة المياه والمناديل وغير ذلك.

تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع مدارس الجمهورية



وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع مدارس الجمهورية ، لمواجهة احتمالية انتشار الأمراض المعدية بين الطلاب والمعلمين .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة تحميل دليل وزارة الصحة والسكان الخاص بالوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية ، من موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية ، والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة على الرابط :

https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdf

جدير بالذكر أن ، تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس ، شائعة جديدة انتشرت خلال الساعات الاخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وفي هذا الاطار ، نفت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس

وقال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : أن كل ما أثير بشأن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس لا اساس له من الصحة نهائيا

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : لم يصدر أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة ينص على تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أنه لم يتم اغلاق اي فصل دراسي في أي مدرسة في مصر بسبب الفيروس التنفسي المخلوي