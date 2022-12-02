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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات دور الـ16 بعد انتهاء مرحلة المجموعات في كأس العالم

صدى البلد

انتهت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في دولة قطر الشقيقة، تأهل منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية، من المجموعة الثامنة، والبرازيل وسويسرا من المجموعة السابعة.

ونجح منتخب كوريا الجنوبية في الفوز على نظيره البرتغال، بنتيجة 2/1 ليحسم تأهله إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم 2022.

بينما نجح أيضاً منتخب سويسرا في الفوز على نظيره صربيا بنتيجة 3/2، ليتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعرض "صدى البلد" مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 والتي جاءت كالتالي:


- هولندا ضد أمريكا
- الأرجنتين ضد أستراليا
- فرنسا ضد بولندا 
- إنجلترا ضد السنغال
- اليابان ضد كرواتيا
- كوريا الجنوبية ضد البرازيل
- البرتغال ضد سويسرا

وتبدأ غداً مباريات دور الـ 16 من بطولة كاس العالم بمواجهتي هولندا ضد أمريكا، والأرجنتين ضد أستراليا.

كأس العالم دور ال١٦ أخبار كأس العالم دور المجموعات هولندا

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