مجدي طلبة: هزيمة السوبر وراء تراجع الزمالك في الدوري الممتاز

كشف مجدي طلبة نجم الأهلي والزمالك السابق سبب تراجع مستوى الزمالك ونتائجه في الدوري هذا الموسم.
خسارة السوبر..
قال مجدي طلبة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خسارة السوبر أمام الأهلي أثرت سلبا على الزمالك، ولكن بالرغم من التعثر أمام إنبي والمصري مازال المشوار طويلا".
وأضاف: "التعامل مع الأزمات وراء تعثر الزمالك في الدوري، فخسارة مباراة السوبر أمام الأهلي تسبب في تعثر الفريق في مباراتين بالدوري".
وختم حديثه قائلا: " انتقادات الجمهور طبيعية تمثل ضغطا بالطبع ولكن لابد من إدارة الموقف بهدوء".