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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي طلبة: هزيمة السوبر وراء تراجع الزمالك في الدوري الممتاز

صدى البلد

كشف مجدي طلبة نجم الأهلي والزمالك السابق سبب تراجع مستوى الزمالك ونتائجه في الدوري هذا الموسم.

خسارة السوبر.. 

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قال مجدي طلبة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خسارة السوبر أمام الأهلي أثرت سلبا على الزمالك، ولكن بالرغم من التعثر أمام إنبي والمصري مازال المشوار طويلا". 


وأضاف: "التعامل مع الأزمات وراء تعثر الزمالك في الدوري، فخسارة مباراة السوبر أمام الأهلي تسبب في تعثر الفريق في مباراتين بالدوري". 


وختم حديثه قائلا: " انتقادات الجمهور طبيعية تمثل ضغطا بالطبع ولكن لابد من إدارة الموقف بهدوء". 

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