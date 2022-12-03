النقل توقع عقود 100 أتوبيس ترددي للعمل على الدائري

بدأت منذ قليل مراسم توقيع وزارة النقل، عقد 100 أتوبيس ترددي جديد للعمل على الطريق الدائري، وذلك بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربى ومحافظات القاهرة الكبرى.

ومن المقرر استعراض الأتوبيسات بمقر وزارة النقل ، وذلك بحضور الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل واللواء مهندس محمد صلاح الدين - وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

ويخدم الأتوبيس الترددي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يتم منع عمل الميكروباص أعلى الدائرى، مع السماح له فقط بالمرور دون استخدام المحطات أعلى الدائرى ضمن خطط تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، بديلًا للميكروباص، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.