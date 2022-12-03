مفاجأة في قضية اعتداء علي ممرضات قويسنا .. الممرضة ليست حاملا ولم تتعرض للاجهاض

كشفت الممرضة علياء خيري أحد الممرضات التي تعرضن للاعتداء علي يد زوج مريضة وأهله بالضرب داخل مستشفي قويسنا المركزي في محافظة المنوفية ، أن أهل المريضة تعدوا علي 4 من الممرضات و4 من العمال وفرد أمن بالضرب المبرح والاعتداء ومحاولة خطف هواتفهم أثناء توثيق الواقعة.

فيما أكدت أنه لا يوجد بينهم من تعرضت للاجهاض حيث أن كان لا يوجد بينهن ممرضات حوامل ولكنهم تعرضوا للضرب المبرح علي يد زوج مريضة وشقيقه جاءوا معها الي المستشفي من أجل علاجها حيث كانت أكدوا أنها تتعرض للاجهاض.

وروت الممرضة ما حدث ، حيث أكدت أنهم فوجئوا بأسرة مريضة في حالة هياج وصراخ لعلاج نجلتهم حيث أكدوا أنها حامل في الشهر الثالث وتعاني من نزيف وإجهاض، موضحة أنهم طالبوهم بالانتظار من أجل استدعاء الطبيب.

وتابعت أنهم دخلوا مع المريضة من أجل إسعافها ولكن أسرتها كانت في حالة ثورة وغضب علي الجميع حيث تعدي زوجها وشقيقه عليهم بالضرب، موضحة أنه حاول ضربها بالبوكس في وجهها ولكن تلقي اللكمة فرد امن أصيب في عينيه إصابة بالغة.

وأشارت إلي أنهم حرروا محضرا بالواقعة في واقعة استمرت نحو ساعات متواصلة ، موضحة أنها لن تتهاون في حقها ولن تتنازل.

وكان عدد من أهل مريضة قعد تعدوا بالضرب علي عدد من العمال والممرضات داخل مستشفي قويسنا المركزي وسط حالة من الغضب بين الجميع.

وكانت الدكتورة كوثر محمود نقيب الممرضين قد أعلنت عن إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة أخرى بالإضافة إلى إصابة ٣ عاملات على إثر تلك الواقعة وهو ما نفته الممرضات بعدم تعرض إحداهن للإجهاض.