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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصفيات التمهيدية لدوري المصالح الحكومية برياضة كفر الشيخ.. صور

دوري المصالح الحكومية
دوري المصالح الحكومية بكفر الشيخ

تستمر مباريات دورى المصالح الحكومية كرة القدم الخماسية، غداً الأحد على ملعب المحافظة بين فرق المجموعة الاولى ليبدأ اللقاء الأول فى العاشرة صباحاً بين الأزهر والصحة، يليه لقاء المحكمة و الكهرباء ضمن التصفيات التمهيدية للدورى بكفر الشيخ، المؤهلة لدور الأربعة وصعد إليه فرق المحافظة و البريد ممثلى المجموعة الثانية و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدورى له شروط عامة و يتم بالتنسيق مع اللجان الرياضية في لعبة خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بمحافظة كفر الشيخ، يتم تطبيق قانون خماسي كرة القدم وتنس الطاولة، بالتنسيق بين المديرية و الإتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، و تلتزم الفرق بالزي الرياضي الموحد لكل فريق، مدة المباراة "20 دقيقة" على شوطين يتخللها 5 دقائق راحة.

وتقام مباريات الدوري بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة و خيرى طلعت رئيس مجلس إدارة الإتحاد متابعة التنفيذ محمود رزق، المدير التنفيذي للإتحاد، مباريات الدوري من دور واحد يصعد الأول والثاني من كل مجموعه للدور التالي، عدد اللاعبين لكل فريق عشره لاعبين بالاضافه لإدارى ومدرب و قوام الفريق 10 لاعبين و يسمح بإشتراك عدد 7 لاعبين من بينهم أعمارهم من 35 سنة فما فوق ويسمح بإشراك عدد 3 لاعبين منهم تحت السن من 25 حتى 35 سنة على ألا يكون أحدهم ضمن المقيدين بالاتحادات الرياضية و يسمح للمقيدين بدوريات مراكز الشباب ويكون اللعب بنظام دوری من دور واحد مجموعات .

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كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة المصالح الحكومية محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة

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