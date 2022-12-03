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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق، اليوم، السبت، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة بشبكة الكهرباء، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

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وفي سياق متصل، أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بياناً إعلامياً، ذكرت فيه المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها، اليوم، السبت، هي : شارع المحلج، السوق الجديد، الكوبري العلوي، حي البرماوي، حي المحرقة، مساكن الصفا.

 

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تشهد تطوراً كبيراً في خدمات قطاع الكهرباء المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إجراء صيانة دورية ورفع كفاءة الشبكة على مدار العام.

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