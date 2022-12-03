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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنامل ذهبية.. طلاب التربية النوعية يزينون أسوار مدارس كفر الشيخ |صور

تزيين أسوار المدارس
تزيين أسوار المدارس

تزينت أسوار المدارس بأيدي طالبات كلية التربية النوعية، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية.

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وأكدت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، أن طلاب و طالبات البكالوريوس بقسم التربية الفنية، قاموا بتزيين سور مدرسة أحمد عرابي إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ضمن الأعمال التي تقوم بها الطالبات، إضافة للطلاب، تنفيذاً للبروتوكول الذي عقد بين المحافظة والجامعة، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لتجميل أسوار المدارس والمصالح الحكومية، وسبق تزيين وتجميل الأسوار ومصيف بلطيم، برسومات متعددة معبرة عن البيئة المصرية، والمهن التي يعمل بها أبناء المحافظة، ويشرف على الطالبات والطلاب، الدكتورة داليا المداح، وجمال النمر، وشروق راغب.

من جانبه، أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأعمال التي تقوم بها طالبات كلية التربية النوعية من أعمال تجميل أسوار المدارس والمصالح الحكومية، والرسم على الاشجار، موجهاً الشكر  لطلاب وطالبات التربية النوعية على ما بذلوه من جهد لربط كليات الجامعة بمؤسسات المجتمع المحلي، مؤكداً أن كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ نموذج لربط الجامعة بمؤسسات المجتمع المحلي.

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المصالح الحكومية كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ المدارس التربية النوعية الطلاب مدرسة جمال نور الدين

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