كدفعة ثانية.. محافظ كفر الشيخ: وفرنا 20 ميني باص للقضاء على أزمة المواصلات|صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من الطلبات والموضوعات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدوائر المتعددة الخاصة بالخدمات التي تقدم للجماهير، ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة حلها، مؤكداً أنه تم توفير 20 ميني باص كدفعة ثانية، لحل مشكلة الزحام التي تشهدها مواقف مراكز المحافظة، إضافة لتيسير وصول طلاب جامعة كفر الشيخ من مراكزهم لمقر الجامعة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه سيتم توفير 30 ميني باص أخرين، ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة النقل، لتوفير وسيلة مواصلات تليق بأهالي المحافظة، لحل الأزمة التي يعاني منها المواطنون.



جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري الذي يعقده محافظ كفر الشيخ بحضور اللواء تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، واعضاء برلمان الشباب.



وخلال اللقاء استمع محافظ كفر الشيخ لطلبات أعضاء المجلسين ووجه وكلاء الوزارات ورؤساء المدن بسرعة تنفيذ الطلبات، لصالح مواطني المحافظة، كما استمع لآراء أعضاء برلمان الشباب التابع لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن التوجيهات التي وجه بها محافظ كفر الشيخ.

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