اليوم العالمي لذوى الاحتياجات .. دعم كامل من جامعة عين شمس لطلابها

يحتفل العالم اليوم ، باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة و زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.



وتحرص جامعة عين شمس بقيادة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة على توفير كافة الخدمات للطلاب ذوي الاعاقة سواء الخدمات التعليمية الدراسية، الثقافية، الترفيهية، الاجتماعية والرياضية وغيرها لتوفير بيئة تمكنهم من المشاركة في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية.

أكد الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس علي اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، والدعم الرئاسي الواضح لإظهار مواهبهم وقدراتهم، مؤكدة أن جامعة عين شمس لم تغفل البعد الاجتماعي بل تدعمه بشدة بمشاركة مؤسسات وصندوق التكافل بالجامعة.

واهتمام الجامعة لدعم الطلاب المتفوقين دراسيًا وتشجيعهم على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز الدراسي وتقديم مكافأة مالية قيمة لهم وكذلك حرص الجامعة على الاهتمام بفئة الشباب الجامعي وخاصة الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير كافة سبل الدعم لتحقيق التوافق الدراسي.