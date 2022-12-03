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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محكوم عليه بالإعدام.. تعليق صادم من عمرو أديب في واقعة مستشفى قويسنا

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة تعدي ضابط طيار علي طاقم تمريض مستشفي قويسنا بمحافظة المنوفية بسبب إجهاض زوجته.

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فيه فيديو منتشر | سؤال خطير من عمرو أديب لممرضات مستشفى قويسنا

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اللي حصل غير كدا| عمرو أديب يعلن معلومة مهمة في واقعة مستشفى قويسنا

واضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، قائلا "محدش مهتم باللي اضربوا .. كل دا اتحط علي جنب .. كلمة ضابط جيش خلت الناس تتكلم كتير .. هو كل اللي بيضربوا اطقم التمريض ضباط جيش .. لا في ناس كتيرة بتعمل نفس اللي حصل دا".

وتابع عمرو أديب أن أهم ما يريده الجميع في هذه الواقعة أن يكون هناك حساب عادل يرضي الطرف المظلوم، موضحاً "المهم الحساب والعدل .. ظابط مش ظابط .. كبير او صغير مفيش حد فوق القانون .. عندنا قاضي محكوم عليه بالاعدام".

https://fb.watch/hburuBa-wJ/?mibextid=NnVzG8

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