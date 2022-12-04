إيران تعتقل 115 من أفراد الجيش بسبب دعمهم المظاهرات

كشف موقع “إيران إنترناشيونال” الإخباري المعارض للنظام الإيراني، عن وجود وثائق تبين اعتقال 115 من أفراد الجيش الإيراني بسبب دعمهم للاحتجاجات الأخيرة في البلاد، عقب مقتل مهسا أميني على يد الشرطة.

وذكر الموقع أن جزء من الوثائق يُظهر، أنه تم اعتقال 115 من أفراد جيش إيران لمرافقتهم الانتفاضة الثورية.

ووفقًا لهذه الوثائق، فإن واحد بالمائة من جميع المعتقلين أثناء الاحتجاجات هم جنود حكوميون.

وتهزّ إيران احتجاجات واسعة اندلعت إثر وفاة أميني (22 عاما) الكردية الأصل بعد توقيفها من شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.

واستمرت المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني، حيث انضمت النساء في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية أمس الجمعة إلى الاحتجاجات واسعة النطاق التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، في خطوة أكدت مجموعات حقوقية أنها "نادرة" في المنطقة المحافظة إلى حد كبير.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت عشرات النساء في عاصمة المحافظة زاهدان يرفعن لافتات كتب عليها "امرأة، حياة، حرية"، وهو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في منتصف سبتمبر.