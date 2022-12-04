حادث عزبة النخل .. أتوبيس يودي بحياة 8 أشخاص

حادث عزبة النخل ليلة قاسية عاشها أهالي شارع التوفيقية بعين شمس، لتكون حديث الساعة والساعات القادمة والتى ألحق إصابات ببعض المواطنين، بالإضافة إلى مصرع 8 أشخاص ليكتب نزيف الأسفلت قصة أخرى مؤلمة.

تعود تفاصيل حادث عزبة النخل نتيجة السرعة الزائدة من قيادة أتوبيس لتختل القدرة على التحكم و السيطرة ليصدم بدراجة بخارية بشارع التوفيقية بحي عين شمس، ليفقد السيطرة نتيجة عطل فى الفرامل وفقا للرويات السائدة، ليودى بحياة 8 مواطنين خلال تواجدهم في موقع الحادث .

حادث عزبة النخل

من جانبهم تحفظ الأهالي محل تواجدهم موقع الحادث على سائق واقعة حادث عزبة النخل، حتى وصول رجال الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني حفاظا على حقوق الضحايا والمصابين.

فيما تلقت غرفة عمليات إدارة مرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث عزبة النخل، نتيجة قيادة سائق أتوبيس بسرعة هائلة، ولم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة ليتسبب فى وفاة 8 مواطنين.

فيما انتقل رجال المرور إلى موقع حادث عزبة النخل ، وعلى الفور تم إبلاغ مرفق الإسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى أقرب مستشفي لإنقاذ كافة المصابين نتيجة الحادث.

انتقل فريق من نيابة عين شمس الجزئية، إلى مكان حادث عزبة النخل ودهس أتوبيس لعدد من المواطنين بمنطقة عين شمس لإجراء المعاينة التصويرية لكشف ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث عزبة النخل استعدادا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائق لتبين مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وندب لجنة فنية من المرور لفحص الأتوبيس الذي تسبب في الحادث.

أسماء المتوفين في حادث أتوبيس عزبة النخل في عين شمس الغربية

وائل ضياء الدين الدين رشاد 42 سنة ومقيم فى عرب الطوايلة

جمانة الزغبي سلامه محمد 10 سنين

أحمد سلامة جمال أحمد 7 سنين

جمال أحمد سلامة مخاليف 62 سنة ومقيم فى عرب الطوايلة

بينما أصيب في الحادث 8 أشخاص هم:

علي محمد كامل أحمد 15 سنة ومقيم فى عزبة النخل

إيهاب وصفي نجيب شاكر 49 سنة ويقيم بالمرج

مروان محمد عبدالمنعم عبدالرحمن 4 سنين ويقيم بالمرج

سماح محمد عبدالسلام سليمان 35 سنة و تقيم بعزبة النخل

معاذ إبراهيم عبدالنبي سيد حسن 10 سنين

ارين عطية يني بقطر 36 سنة وتقيم بالمرج

بولين عصام حنا ثابت 18 سنة وتقيم بالمرج

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالرحمن 16 سنة ويقيم بالمرج

حادث عزبه النخل

حادث عزبه النخل

حادث عزبه النخل

حادث عزبه النخل

حادث عزبه النخل

حادث عزبه النخل

حادث عزبه النخل

حادث عزبه النخل

حادث عزبه النخل