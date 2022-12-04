ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

حصل صدى البلد، على أسماء المتوفين، في حادث أتوبيس عزبة النخل في عين شمس الغربية، والذي راح ضحيته 4 أشخاص وإصابة 8 اشخاص بسبب السرعة الزائدة.

أسماء المتوفين في حادث أتوبيس عزبة النخل في عين شمس الغربية

1 = وائل ضياء الدين الدين رشاد 42 سنة ومقيم فى عرب الطوايلة

2 = جمانة الزغبي سلامه محمد 10 سنين

3 = أحمد سلامة جمال أحمد 7 سنين

4 = جمال أحمد سلامة مخاليف 62 سنة ومقيم فى عرب الطوايلة

بينما أصيب في الحادث 8 أشخاص هم:

1 = علي محمد كامل أحمد 15 سنة ومقيم فى عزبة النخل

2 = إيهاب وصفي نجيب شاكر 49 سنة ويقيم بالمرج

3 = مروان محمد عبدالمنعم عبدالرحمن 4 سنين ويقيم بالمرج

4 = سماح محمد عبدالسلام سليمان 35 سنة و تقيم بعزبة النخل

5 = معاذ إبراهيم عبدالنبي سيد حسن 10 سنين

6 = ارين عطية يني بقطر 36 سنة وتقيم بالمرج

7 = بولين عصام حنا ثابت 18 سنة وتقيم بالمرج

8 = عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالرحمن 16 سنة ويقيم بالمرج

وحصل “صدى البلد”، على الصور الأولى لحادث دهس أتوبيس لعدد من المواطنين بمنطقة عزبة النخل في عين شمس الغربية.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا بتصادم أتوبيس خاص ودراجة بخارية أثناء نزول الأول من على الكوبري بسرعة زائدة ولم يتمكن من السيطرة على الأتوبيس، حيث لم تقوم الفرامل بدورها، ما تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة عدد آخر من المواطنين بشارع الترعة التوفيقية بمنطقة عزبة النخل بعين شمس الغربية.

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