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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا المشاط تنشر صورة بصحبة زاهي حواس أمام الأهرامات

صدى البلد

نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي صورة لها مع الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق من حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاص بدار الأزياء الفرنسية العالمية ديور، لخريف وشتاء 2023 وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام. 

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام، ونالت الصورة على إعجابهم . 

 

وشهدت منطقة أهرامات الجيزة، مساء السبت، حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاص بدار الأزياء الفرنسية العالمية ديور لخريف وشتاء 2023، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها دار الأزياء الفرنسية ديور عرضاً لها في مصر، وكذلك المرة الأولى التي يُقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة.

وشارك في الحفل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذي حرص على تقديم التهنئة لـ Pietro Beccari الرئيس والرئيس التنفيذي لدار الأزياء ديور، ولنائبه، على إقامة هذا الحفل الرائع وعلى اختيارهم لمصر ولمنطقة أهرامات الجيزة لإقامة العرض الخاص بدار أزياء ديور، كما قام بتقديم هدية تذكارية لهم باسم المجلس الأعلى للآثار تقديراً لذلك.

مصر رانيا المشاط مصطفي وزيري وزيرة التعاون الدولي أهرامات الجيزة وزير الاثار الدكتورة رانيا المشاط

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