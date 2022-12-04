الكرتونة زادت 8 جنيهات.. ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

شهدت أسعار البيض ارتفاعا خلال الأسبوع الحالي لتصل الزيادة إلي 8 جنيهات خلال أسبوع واحد فقط ، وذلك بسبب قلة المعروض نتيجة لنقص الأعلاف وارتفاع أسعارها بالأسواق وخروج بعض المربيين من الأسواق .

وكانت أسعار البيض شهدت انخفاضا كبيراً في الأسواق خلال الفترة الماضية نتيجة قلة الإقبال على شراؤه نتيجة زيادة المعروض

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق

سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر : 70.75 جنيه بعدما وصل سعرها إلي 62 جنيها ، أما البيض البلدي: 75.75 جنيه بعدما كان سعرها منذ أسبوع 70 جنيهًا.

أسعار البيض بمنافذ الزراعة

تتراوح كرتونة البيض الأبيض من 66 إلى 68 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأحمر فتتراوح من 68 إلى 70 جنيها.

توفير الأعلاف

وناشد أعضاء شعبة البيض بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص توفير مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة للصناعة، مجلس الوزراء سرعة التدخل والعمل على توفير مزيد من الأعلاف (الصويا، والذرة)، وكذلك جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواجن، لأن الصناعة تواجه العديد من التحديات القوية، ما يؤثر على توافر البيض بالسلب خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار الأعلاف

وقال اتحاد منتجي الدواجن خلال بيانه: "فقد أدى عدم توافر وصعوبة حصول المنتجين على كسب فول الصويا والذرة الصفراء إلى خلق أسواق موازية تحتكر الأسعار فى وجه المنتجين، وقد استغل البعض ندرة توافر مستلزمات الإنتاج فى بيع "كسب فول الصويا" بسعر قد يتجاوز الـ 29 ألف جنيه للطن الواحد، فى حين أن السعر الحقيقي لطن الأعلاف لا يتجاوز الـ 17 ألف جنيه، مما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج".

وأكد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أنه لا بد من إنهاء هذه الأزمة والتدخل السريع والجذري لإنقاذ الصناعة.

كما ناشد الدكتور فريد كمال استينو أستاذ تربية الدواجن، ومستشار وزير الزراعة في لجنة الأعلاف ،الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة الأعلاف وعودة الأوضاع إلي طبيعتها ، من خلال أن لا يزيد هامش الربح لمواد علف الدواجن (ذرة صفراء – صويا- إضافات غذائية) عن 10٪ حتى وصولها للمستهلك وهذا الكلام يطبق على جميع المستوردين والتجار بما فيها الجهات السيادية.

كما شدد خلال تصريحات لـ “صدي البلد” على ضرورة الضرب بيد من حديد علي أي فرد يستخدم أساليب إحتكارية لرفع أسعار المواد الخام التي تدخل فى صناعة الدواجن المصرية لان هذا ضد الامن القومي المصري.