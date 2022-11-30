استقرار البيض.. تراجع سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 30-11-2022

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 30-11-2022، فيما استقرت أسعار البيض، وفقًا لآخر تحديث.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في المزارع والأسواق، ضمن نشرته الإخبارية التي تشمل أسعار معظم السلع من بينها أسعار الخضراوات والفاكهة وأسعار الأسماك وأسعار اللحوم.

أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق كانت قد شهدت تراجعًا محدودًا خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن ارتفعت بشكل كبير بداية الشهر الجاري.

سعر الدواجن اليوم

تراجعت الفراخ البيضاء بنحو جنيه واحد مسجلة 35 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 40 و41 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

وتراجعت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» إلى 45 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو 50 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الدواجن البلدي إلى 55 جنيهًا للكيلو في الأسواق، وتراوحت الدواجن الرومي بين 55 و58 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء

تراوحت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء بين 31 و33 جنيهًا للكيلو

وسجل سعر البط اليوم الأربعاء في الأسواق 60 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الحمام الكبير إلى 70 جنيها للجوز.

واستقر سعر الأرانب 50 جنيها للكيلو في محالات الدواجن القطاعي.

أسعار الدواجن اليوم

وتراوحت أسعار الأوراك بين 38 و40 جنيهًا للكيلو

ووصل سعر الأجنحة إلى 24 جنيها للكيلو

وتراوح سعر البانيه بين 85 و90 جنيهًا للكيلو

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 30 جنيها

الشيش طاووق وصل إلى 85 جنيهًا.

سعر البيض اليوم في الأسوق

استقرت أسعار طبق البيض في الأسواق اليوم بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، حيث جاءت كالتالي:

استقر سعر البيض الأحمر عند 70 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك بنحو 75 تقريبًا.

سجّل سعر البيض الأبيض 66 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك 70 جنيهًا .

ووصل سعر طبق البيض البلدي إلى 65 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو 69 و 70 جنيهًا.

وقال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد إن مستوردي الأعلاف والتجار يمارسون الاحتكار في السوق، مضيفًا أن أسعار العلف ارتفعت بشكل غير مسبوق، ومبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة.