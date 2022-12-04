البورصة تصعد في مستهل تعاملات اليوم وأرباحها تتجاوز ملياري جنيه

بدأت البورصة المصرية أولي تعاملاتها الصباحية اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها، لتصعد للمنطقة الخضراء بشكل تصاعدي.



وبلغت أرباح البورصة المصرية في مستهل تعاملاتها ما يجاوز 2 مليار جنيه منذ ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي رأسمالها السوقي إلي 892.83 مليار جنيه.



وأظهر مؤشرها القيادي إيجي إكس 30 صعودا بمعدل 14.68% بإجمالي تداول قيمته 13.669 مليون جنيه .



بينما وصل مؤشر إيجي إكس 100 إلي 17.57% بقيمة 3.809 مليون جنيه، وكذلك مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة عند 19.53% بإجمالي تداول قيمته 2.622 مليون جنيه.



وأخيرا بلغ معدل صعود مؤشر إيجي إكس 50 عند 11.79% بقيمة تداول وصلت لـ2.342 مليون جنيه.



وخلال الشهر الماضي شهدت البورصة أداء إيجابيا ليربح رأس المال السوقي 105.3 مليار جنيه بعد أنهاء تداوله عند مستوى 870 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.8%.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 15.23% ليغلق عند مستوى 15901.28 نقطة، ونزل تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3466.84 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 44.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 13.9 مليار ورقة منفذة على 1.31 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 44.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.2 مليار ورقة منفذة على 962 ألف عملية خلال الشهر الماضي.