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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 49.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 6.73% ليغلق عند مستوى 13639.73 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.21% ليغلق عند مستوى 2622.41 نقطة.

 

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.74% ليغلق عند مستوى 3809.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.19% ليغلق عند مستوى 16340.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3496.93 نقطة.

 

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 49.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 890.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.8%.

 

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.574 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية.

 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.067 مليار ورقة منفذة على 317 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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