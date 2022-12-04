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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كرم جبر يكشف أسرار الأيام الأخيرة لـ مفيد فوزى

كرم جبر
كرم جبر

نشر الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ينعى فيه الإعلامى الراحل مفيد فوزى ويكشف تفاصيل زيارته له.

وقال كرم جبر : "زرته منذ أيام فى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، برفقة الصديقين أسامة سرايا وعبد الله حسن، كان مرهقا وتبدو عليه ملامح الموت والبحث عن الراحة، بعد رحلة كفاح طويلة لم يهدأ خلالها لحظة البقاء لله أنعى الكاتب الكبير الأستاذ مفيد فوزى".

كرم جبر

مفيد فوزى 

توفى منذ قليل الإعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان تعرض مفيد فوزى إلى أزمة صحية شديدة  بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وأعلن الكاتب الصحفي البرلماني مصطفى بكري عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وقال مصطفى بكري في تغريدة على "تويتر": "يعاني الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من تدهور في صحته، وتم حجزه في أحد المستشفيات الخاصة، مفيد فوزي أفني عمره في العمل بمهنة الصحافة، وظل يكتب ويعبر عن آرائه بكل قوة، قد يختلف معك، لكنه قطعا يحترم رأيك وحقك في التعبير عنه".

وتابع مصطفى بكري: "أتوجه بهذا النداء إلي رئيس الجمهورية الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقله إلي أحد مستشفيات القوات المسلحة للعلاج".

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