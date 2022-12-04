عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. تنفيذ 44 مشروعا بتمويل ما يزيد على 9 ملايين جنيه خلال نوفمبر

برنامج مشروعك
برنامج مشروعك

 
أعلن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها " مشروعك " خلال شهر نوفمبر2022 بلغ (58) فرصة عمل من خلال تنفيذ (44) مشروع بتمويل 9 مليون و 976 ألف جنيه ، مؤكداً علي ضرورة تشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة " مشروعك " .

ووجه  القائمين علي برنامج " مشروعك " بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج ، ومؤكداً علي ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض ، علي أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

أهل مريضة يعتدون على الأطقم الطبية باثنين من مستشفيات المنوفية

ضمن حياة كريمة.. قوى عاملة المنوفية تتابع اختبار 40 متدربة على دورة التفصيل والخياطة

 واشار الي الإستمرار في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك "  لخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين علي قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها ، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين

حياة كريمة المنوفية برنامج مشروعك محافظ المنوفية فرص عمل مبادرة مشروعك حملات التوعية معدلات البطالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

وفاة الاعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

قفزة جديدة فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

قرار عاجل من الصحة يحدد المسئول عن إعطاء الحقن بالصيدليات

ترشيحاتنا

زعيم الأغلبية في البرلمان: تسريبات قانون مخالفات البناء على السوشيال ميديا كاذبة

بيان عاجل في مجلس النواب بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء

جوائز تصل لـ20 مليون جنيه.. إعلان أسماء الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

القوات المسلحة العراقية تعلن السيطرة على "الخط الصفري" مع تركيا وإيران

بورصة السيارات .. زيادة في أسعار مرسيدس A-Class

مياه القاهرة تشارك فى اليوم العالمي للتطوع للتوعية بترشيد الاستهلاك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة في مرمى النار.. عزة مصطفى ترفض اعتذارها وحلمي بكر يهاجمها

بالطبل والزغاريد.. لبنانيون يرقصون بالنعش خلال جنازة| إيه الحكاية؟

مرعب.. لحظة سحل مريض صيني لرفضه الحجر الصحي..فيديو

الظاهرة وصلت إلى البط.. فيديو عجيب لأسراب تدور عكس عقارب الساعة

فيديو

دخل في محل عصير.. تفاصيل واقعة أتوبيس عزبة النخل

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

اﻟﻤﺰﻳﺪ