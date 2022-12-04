المنوفية.. تنفيذ 44 مشروعا بتمويل ما يزيد على 9 ملايين جنيه خلال نوفمبر



أعلن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها " مشروعك " خلال شهر نوفمبر2022 بلغ (58) فرصة عمل من خلال تنفيذ (44) مشروع بتمويل 9 مليون و 976 ألف جنيه ، مؤكداً علي ضرورة تشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة " مشروعك " .

ووجه القائمين علي برنامج " مشروعك " بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج ، ومؤكداً علي ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض ، علي أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

واشار الي الإستمرار في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " لخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين علي قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها ، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين