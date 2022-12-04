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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية روسيا يجري محادثات مع نظيره الأذري في موسكو غدا

صدى البلد

  يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا /الاثنين/، محادثات مع نظيره الأذري جيهون بيراموف في العاصمة الروسية موسكو حول تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.
وذكر بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة أنباء (تاس) اليوم/الأحد/ أنه "من المقرر مناقشة وضع وآفاق التعاون الثنائي وكذلك تبادل الآراء حول أهم جوانب الأجندة الإقليمية والدولية، بما في ذلك قضايا تطبيع العلاقات الأذرية-الأرمينية".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الأذري إلهام علييف خلال اتصال هاتفي في وقت سابق سير تنفيذ اتفاقات التسوية في إقليم قره باغ، المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.
وأوضحت بيان للرئاسة الروسية(الكرملين) أنه تم خلال الاتصال "بحث سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي في الـ31 من أكتوبر 2022 بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، والبيانات المشتركة السابقة للدول الثلاث".
من ناحية أخرى، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إنه تم في مقاطعة خيرسون اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين.
وأضاف قديروف - بحسب قناة روسيا اليوم - "تجري على قدم وساق عمليات تطهير المراكز السكنية في مقاطعة خيرسون من العناصر الإجرامية الأوكرانية.. وتم اعتقال مجموعة من المخربين الذين خططوا للقيام بأنشطة تخريبية في الأراضي المحررة".
وتابع: "تمكنت قيادة القوات الخاصة الروسية من الحصول على معلومات قيمة من المعتقلين، والتي يمكن استخدامها ضد القوميين الأوكرانيين".
وأشار رئيس الشيشان إلى أنه تم أيضا، الاستيلاء على عشرات القطع من الأسلحة من بينها قاذفات قنابل ومتفجرات.
ميدانيا.. أفاد مصدر في وزارة حالات الطوارئ بلوجانسك، بمقتل ثلاثة من عمال المرافق العامة إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قرية كالينوفو داخل أراضي لوجانسك.
وأوضحت الوزارة أن عبوة ناسفة مجهولة الهوية انفجرت أثناء قيام العمال بمعالجة الأشجار على طول الطريق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن الحادث وقع بين المركزين السكنيين ترويتسكوي وكالينوفو الواقعين في منطقة بوباسنيانسكي.

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