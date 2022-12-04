الطالب المثقف.. إعلان أسماء الفائزين في المشروع الوطني للقراءة

انطلق، منذ قليل، الحفل الختامي للدورة الثانية من "المشروع الوطنى للقراءة" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بأرض المعارض.

يختتم المشروع الوطني للقراءة في الدورة الثانية لها اليوم الأحد 4 ديسمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بأرض المعارض، حيث يتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة على مستوى الجمهورية، وتكريمهم بمكافآت تصل إلى 20 مليون جنيه باعلان الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة البالغ عددهم ٤٠ فائزا .

ويتضمن الاحتفال إطلاق الدورة الثالثة من المشروع والإعلان عن الفائزين بالدورة الثانية على مستوى الجمهورية وتكريمهم، إذ يحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز بعد ذلك من ربع مليون إلى100 ألف جنيه حتى تصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات فى العالم

ينشر صدي البلد أسماء الفائزين بالمشروع القومي للقراءة

عن الطالب المثقف

المركز الخامس عمرو عبد الحليم حافظ محمود

المركز الرابع كريم احمد شعبان

المركز الثالث رقية عمرو الفضالي

المركز الثاني سلمي سيد احمد

المركز الاول فريدة محمد

جاء ذلك بحضور وكيل الأزهر الشريف ورئيس مؤسسة البحث العلمي ونخبة من قيادات الميدان التربوي التعليم العالي والثقافة والاعلام ورؤسات الجامعات واعضاء من مجلس الشعب والشيوخ .



ويهدف المشروع الوطني للقراءة، والذي تقيمه مؤسسة البحث العلمي مصر – دبي، إلى تنمية الوعي بالقراءة لتحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، ولتعزيز ريادة مصر الثقافية تماشيًا مع رؤية الدولة لعام 2030.

المشروع الوطني للقراءة

ويعتبر المشروع الوطني للقراءة الذي تطلقه مؤسسة البحث العلمي في دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر، هو مسابقة بين طلبة المدارس في جميع المراحل المختلفة، وكذلك طلبة الجامعات يقرأ كل واحد 20 كتابا يختارها ويلخصها، ويتم مناقشته من لجان تحكيم حول الكتب التي تم تلخيصها.

في حين يتم تصفية المتسابقين بين الإدارات التعليمية في جميع المحافظات، حتى يصعد طالب من كل محافظة إلى التصفيات النهائية، ويحصل الفائز الأول من كل مرحلة على جائزة مليون جنيه، وهناك أيضًا مراكز تالية للمركز الأول تحصل على جوائز مالية؛ تتنوع قيمتها ما بين 250 و350 ألف جنيه وما إلى ذلك.

ويشمل أيضًا المشروع الوطني للقراءة؛ مسابقة بين المعلمين بنفس الخطوات والتصفيات التي يمر بها الطلاب.

والمشروع الوطني للقراءة هو مشروع تنافسي مستدام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، والتي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، فضلاً عن الحفاظ على اللغة العربية، وهذا بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

ويستمر المشروع لمدة عشرة أعوام وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه، خمسون مليون جنيه كل عام لجوائز الفائزين والخدمات اللوجستية.

انطلق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول فى مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة. وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

وكان أعلن المشروع الوطني للقراءة ، التابع لمؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف انطلاق فعاليات الموسم الثالث للمشروع للعام 2022/2023، ليواصل رسالته نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات التعليمية المعتمدة والجامعات والمعلمين على القراءة.

ويرتكز المشروع الوطني للقراءة على أربعة أبعاد ومنافسات رئيسة، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، وأخيراً منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية". وتشترط المنافسة عدة معايير منها قراءة 30 كتاباً في مجالات المعرفة المتنوعة، ثم تلخيصها في مُدَوّنتيْ الإنجاز بالنسبة لبُعد الطالب المثقف، أو على الموقع الإلكتروني للمشروع لبُعدي القارئ الماسي والمعلّم المثقف.

جوائز المشروع الوطني للقراءة

ويقدر إجمالي القيمة المالية لجوائز المشروع الوطني للقراءة التي يحصل عليها جميع الفائزين 20 مليون جنيه شاملة المنافسات الأربعة :

• يحصل فائزو البعد الأول على جوائز تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى كأس الطالب المثقف

• يتسلم فائزو البعد الثاني جوائز تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه للمعلم المثقف الحائز على المركز الأول بالإضافة إلى كأس المعلّم المثقف

• تبدأ جوائز البعد الثالث بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى كأس القارئ الماسي للفائز الأول، فضلاً عن رحلات ثقافية للأوائل في الأبعاد الثلاثة الأولى.

• ويحصل المنسقون والمحكّمون ممن فاز أحد طلابهم بأياً من المراكز العشر الأولى على نسبة 10% من قيمة الجائزة المالية للفائز وشهادة تقدير على جهوده في ذلك.