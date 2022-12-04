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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. هنا الزاهد تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان باللون الأبيض، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها.. شاهد

هنا الزاهد تظهر بإطلالة جديدة| شاهد

وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد ، استمرارها فى لبنان لمدة أسبوع أخر بسبب تصوير مسلسل “سيب وأنا أسيب” .

وقالت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية “ الستورى ” بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام “ انا بقالى شهرين هنا فى لبنان .. ومبسوطة ان دا اخر اسبوع ليا .. علشان وحشتنى مصر ” .

مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدون لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة.

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