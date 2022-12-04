بتمويل مشترك بقيمة 117 مليون يورو.. تعاون بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لدعم التعليم الفني وتأهيل الكوادر.. والمشاط: نستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

المشاط:

برنامج دعم وتطوير التعليم الفني يأتي لتحسين فرص العمل للشباب

إصلاح التعليم والتدريب الفني يهدف لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

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تستهدف الحكومة المصرية بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، العمل من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، ختام برنامجها مع الاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو.



وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والذي يتسق مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج استهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتطوير الجودة والمواصفات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة، فضلا عن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف التوجيه والإرشاد المهني للقطاع السياحي، وتنمية المهارات بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتم تنفيذه بالتكامل مع شركاء التنمية والجهات الوطنية والقطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل والاستدامة للوصول للنتائج المرجوة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تبني استراتيجيات واضحة، من أجل إعداد خريجين مؤهلين وتحسين الصورة الذهنية الخاطئة حول التعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية التي تغطي كافة التحصصات بما يتيح قوى عاملة مؤهلة ومدربة، مضيفة أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الهامة التي يتم العمل عليها لتطوير التعليم الفني من خلال تدشين مدارس تكنولوجية مُتخصصة مع كُبرى شركات القطاع الخاص.

وأكملت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز هذه الأولويات من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بما يسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة التمويلات الإنمائية الميسر والدعم الفني، وعلى مدار الفترة الماضية تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الإنمائي في هذا المجال من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإيطاليا وغيرها من الشركاء.

وأشارت "المشاط"، إلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتي تنعكس في محفظة تعاون إنمائي قوية لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإتاحة آليات التمويل المختلط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو.

وتابعت: يُعد الاستثمار في رأس المال البشري أحد المحاور ذات الأولوية التي تعمل عليها الحكومة المصرية في إطار خطتها التنموية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات. وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.

وكانت مصر وألمانيا وقعتا خلال مؤتمر المناخ COP27 عددا من الاتفاقيات من بينها اتفاق التعاون المالي بما يتيح منح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

وذكرت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تحرص في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين يجمعها عاملة مشترك وهي أنها تؤسس وفقًا للأولويات والرؤى والاستراتيجيات الوطنية، في إطار من التكامل والاستغلال الأمثل للمميزات النسبية لكل شريك من شركاء التنمية، بما يدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة ومن بينها التعليم الفني والتدريب المهني، موضحة أن هذه المرحلة من البرنامج لن تكون الأخيرة وسيتم العمل مع الاتحاد الأوروبي على التوسع في مثل هذه البرامج.

ونوهت "المشاط"، بأن مصر تضع نصب أعيُنها فتح آفاق مُشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها تحت مظلة رؤية 2030 وأيضًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، متابعة: لمسنا الدعم الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي للمشروعات التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، انطلاقًا من الطموح المناخي الكبير والمشروعات المستهدف تنفيذها في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والأمن الغذائي والزراعة وغيرها.

جدير بالذكر أن البرنامج بدأ تنفيذه في عام 2013، وأشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، واستفادت منه وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والسياحة والآثار والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم تنفيذه في العديد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات وشركات القطاع الخاص

وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني يأتي لتحسين فرص العمل للشباب وتوفير برامج تلبي احتياجات سوق العمل والحد من البطالة بين الشباب ورفع مستوى التدريب المهني وتطوير المناهج الدراسية.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة الألمانية تدعم مصر في إطار تطوير سوق العمل وقطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وأوضحت أن مؤتمر المناخ cop 27 الذ عقد الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ كان فرصة لعرض مصر للمشروعات التي تدخل عائدا مهما في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والأمن الغذائي.

وأشارت المشاط إلى أن البرنامج يتضمن 3 مكونات هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وتطوير الجودة والموضوعات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني وربط المخرجات بسوق العمل .

ولفتت الوزيرة إلى السعي لتغيير النظرة غير الجيدة للتعليم الفني، موضحة أنه في أوروبا ينظر دائما إلى التعليم الفني نظرة إيجابية، وأنه ذو عائد اقتصادي كبير على المجتمع.

ونوهت بأن الدولة أولت التعليم الفني اهتماما كبيرا، من خلال تبني استراتيجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية، والتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء المدارس التكنولوجية، لافتة إلى أن ذلك لاقى إشادة دولية.

وبينت أن الوزارة كانت حريصة على تطوير قطاع التعليم الفني، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، لإطلاق الإمكانات الكامنة، فضلا عن عقد شراكات دولية، مشيرة إلى أن مشروعات مصر الكبيرة جعلت المستفيدين منها كثر، وهو ما جعل مصر قادرة على جذب أكثر من شريك لكل مشروع.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة، وأنه من القطاعات ذات الأولوية في الفترة المقبلة.

وأكدت أن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا باستكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية، من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك إيماناً بأهمية التعليم الفني في دعم قطاعات الاقتصاد، من خلال تأهيل كوادر مُدربة، بشكل يتسق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

