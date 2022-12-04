عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تشبثهم بسفينة لمدة 11 يوما.. نجاة 3 نيجيريين من الموت بأعجوبة

بعد تشبثهم بسفينة
بعد تشبثهم بسفينة لمدة 11 يومًا.. نجاة 3 نيجيريين من الموت ب

في حادثة تفوق حدود ما يمكن للخيال تصور، تمكن 3 نيجيريين من النجاة أثناء هجرتهم خلسة إلى جزر الكناري في إقليم الأطلسي بـ إسبانيا قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا بعد رحلة دامت 11 يومًا.

رحلة الموت

نجا النيجيريون بأعجوبة من رحلة مسافتها 2700 ميل بحري (ما يقرب من 5000 كيلومتر) متجهة إلى إسبانيا، متشبثين بـ دفة سفينة ناقلة للوقود.

تشبث المسافرون خلسة بدفة معدنية صغيرة للغاية فوق خط الماء مباشرة في سفينة Althini II، والتي وصلت إلى لاس بالماس في جزر الكناري بعد رحلة استغرقت 11 يومًا من Lagos في نيجيريا وفقًا لموقع تتبع السفن Marine Traffic.

وأنقذ مسئولو البحرية في لاس بالماس الرجال الثلاثة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لاحقًا للعلاج من انخفاض حرارة الجسم والجفاف.

في صورة نشرها خفر السواحل في إسبانيا على تويتر، ظهر المهاجرون النيجيريون جالسين على دفة السفينة حيث سافروا سراً إلى الأرخبيل.

اسبانيا نيجيريين مهاجرين نيجيريين جزر الكناري نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي واليورو.. تفاصيل

بشرى سارة .. بي إن سبورتس تنقل نصف مباريات كأس العالم المتبقية مجانا

6 أندية عربية تشارك.. مفاجأة عن كأس العالم للأندية ومكان إقامتها |تفاصيل

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

توقعات مخيفة.. ماذا قال الخبراء عن اقتراب جرام الذهب من 2000 جنيه

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. الجنيه المصري يصل إلى 10 دولارات| إيه القصة؟

بالطبل والزغاريد.. لبنانيون يرقصون بالنعش خلال جنازة| إيه الحكاية؟

مرعب.. لحظة سحل مريض صيني لرفضه الحجر الصحي..فيديو

شاهد سمكة قرش تهاجم غواصًا وتبتلع الكاميرا..فيديو

مقهى يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم.. شاهد أول رد منهم

حظر الهواتف المحمولة في المدارس الأمريكية | إيه السبب ؟

برصاصة في فمه.. مصرع رئيس جامعة سورية داخل مكتبه| فماذا حدث؟

سعرها تخطى 2 مليون جنيه.. مصري يعرض عملة نادرة للبيع| تفاصيل

ترشيحاتنا

ماذا يحدث عند قراءة سورة الواقعة بعد العصر؟.. 7 عجائب ينبغي اغتنامها

بسبب الأهلي.. شكوى ضد رئيس نادي الزمالك أمام لجنة الحكام

بعد عرقلة المفاوضات مع روسيا.. الغرب يتخلي عن زيلينسكي

حماس.. لجنة المسابقات: جماهير الزمالك لن تعاقب رغم تكسير مدرجات برج العرب

مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إصدار "الرخصة الذهبية" للمستثمرين الراغبين

بسبب روسيا .. إخفاق تاريخي في أمريكا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. مي عمر تثير الجدل بظهور جريء| شاهد

وفاة مفيد فوزي..احترس هذه أسباب الإصابة بمرضه

بعد تشبثهم بسفينة لمدة 11 يوما.. نجاة 3 نيجيريين من الموت بأعجوبة

مكافحة عمليات التهريب والتسلل في التدريب المصرى السودانى حارس الجنوب 2

فيديو

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

سبايك لي: صناع السينما العرب الأقدر على تقديم قضايا تخصهم عبر الأفلام.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب وزيادة 165 جنيها في الجرام.. تغطية خاصة

قسطرة ودعامة.. تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ