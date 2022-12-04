بعد تشبثهم بسفينة لمدة 11 يوما.. نجاة 3 نيجيريين من الموت بأعجوبة

في حادثة تفوق حدود ما يمكن للخيال تصور، تمكن 3 نيجيريين من النجاة أثناء هجرتهم خلسة إلى جزر الكناري في إقليم الأطلسي بـ إسبانيا قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا بعد رحلة دامت 11 يومًا.

رحلة الموت

نجا النيجيريون بأعجوبة من رحلة مسافتها 2700 ميل بحري (ما يقرب من 5000 كيلومتر) متجهة إلى إسبانيا، متشبثين بـ دفة سفينة ناقلة للوقود.

تشبث المسافرون خلسة بدفة معدنية صغيرة للغاية فوق خط الماء مباشرة في سفينة Althini II، والتي وصلت إلى لاس بالماس في جزر الكناري بعد رحلة استغرقت 11 يومًا من Lagos في نيجيريا وفقًا لموقع تتبع السفن Marine Traffic.

وأنقذ مسئولو البحرية في لاس بالماس الرجال الثلاثة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لاحقًا للعلاج من انخفاض حرارة الجسم والجفاف.

في صورة نشرها خفر السواحل في إسبانيا على تويتر، ظهر المهاجرون النيجيريون جالسين على دفة السفينة حيث سافروا سراً إلى الأرخبيل.