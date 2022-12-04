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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن والجزائر يوقعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.. تعرف عليها

الأردن والجزائر
الأردن والجزائر

أعلن الأردن والجزائر، اليوم الأحد،  توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في ختام زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للجزائر.

وأوضح البلدان، في بيان مشترك، أنهما وقعا مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، واتفاقية إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين.

ملك الأردن يزور مقام الشهيد والمتحف الوطني للمجاهد في الجزائر

تبون وملك الأردن يجريان محادثات منفردة بمقر الرئاسة الجزائرية

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري.

بالإضافة إلى برنامج مشترك للتعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ونظيرتها الأردنية “بترا”.

الأردن الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني الجزائر

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