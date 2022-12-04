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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنوك المركزية العالمية ترفع مشتريات الذهب لأعلى مستوى منذ 1974

الذهب
الذهب

تواصل البنوك المركزية تكديس الذهب، حيث أضافت البنوك المركزية 31 طناً صافياً آخر من الذهب إلى الاحتياطيات الدولية. 

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي يساعد هذا الرقم الأولي في رفع احتياطيات الذهب الرسمية العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 1974، 36782 طناً. 

واقتصرت مشتريات الذهب على حفنة من البنوك المركزية في أكتوبر، بينما لم يبلغ أي منها عن انخفاض ملموس في احتياطياتها من الذهب.

وكان البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مشترٍ في أكتوبر، حيث أضاف ما يزيد قليلاً عن 9 أطنان إلى احتياطياته من الذهب. 

وبذلك يرتفع صافي مشترياتك على مدار العام إلى 18 طناً ويرفع إجمالي احتياطيات الذهب إلى ما يقرب من 74 طناً 3٪ من إجمالي الاحتياطيات.

واشترى البنك المركزي التركي، أكبر مشترٍ للذهب على مدار العام ، 9 أطنانًا أخرى من الذهب في أكتوبر ليبلغ إجمالي مشترياته الصافية على أساس سنوي الآن 103 أطنان.

واشتري مصرف قطر المركزي طناً واحداً إلى احتياطياته من الذهب خلال الشهر، مما رفع احتياطي الذهب إلى 88 طناً، 11٪ من إجمالي الاحتياطيات.

وقال تقرير المجلس العالمي لقد قمنا بتحديث مجموعة البيانات لتشمل نشاطًا من أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بناءً على بيانات مباشرة من البنك المركزي حيث لم يتم إبلاغ صندوق النقد الدولي بهذا، ليسجل صافي مشترياتها على مدار العام إلى 31 طنًا.

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وقال المجلس العالمي للهب كما أشرنا في تقرير اتجاهات الطلب على الذهب الذي نشرناه مؤخرًا: "يؤكد الاتجاه المستمر لطلب القطاع الرسمي على الذهب النتائج التي توصلنا إليها من مسح البنوك المركزية السنوي لعام 2022 ، والذي ذكر فيه ربع المستجيبين عزمهم زيادة احتياطيات الذهب في الاثني عشر القادمة.

وتحافظ أمريكا على صدارة القائمة بحيازة نحو 8133 طنا، ثم ألمانيا بـ3355 طنا، وثالثا صندوق النقد 2814 طنا، ثم إيطاليا بـ2451 طنا، وفرنسا 2436 طنا.

الامارات البنك المركزي صندوق النقد الدولى الذهب مجلس الذهب العالمي

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