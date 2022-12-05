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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيجو 2008 موديل 2022 .. صور

اسعار بيجو 2008 موديل
اسعار بيجو 2008 موديل 2022 .. صور

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات شركة بيجو الفرنسية، سواء من فئة السيدان مثل النسخة 301، أو من عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ابرزها 3008 و 5008، بالاضافة إلى النسخة 2008 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2022 مع استعراض احدث اسعارها الرسمية.

بيجو 2008 موديل 2022

ابرز موصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2022 

 

تقدم السيارة بيجو 2008 موديل 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات وهم ACTIVE و ALLURE والفئة الثالثة GT LINE، حيث تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على ضخ 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 2008 موديل 2022

وزودت السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.3 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، مع متوسط استهلاك بنسبة 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

بيجو 2008 موديل 2022

وتحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2022 على عدة تجهيزات منها، شاشة 7 بوصة، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات، بالاضافة إلى مثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية "طي"، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية وامامية ايضا بحسب الفئة المقدمة، وفتحة سقف بانوراما.

بيجو 2008 موديل 2022

وتتمتع السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بحزمة من وسائل الحماية ابرزها، نظام الثبات الالكتروني، وخاصية دعم المكابح، وبرنامج التوزيع الالكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق، بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية، وتقنية رصد النقاط العمياء للفئة كاملة التجهيزات.

بيجو 2008 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 2008 موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى ACTIVE موديل 2022 بقيمة قدرها 514,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE موديل 2022 بقيمة قدرها 549,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT LINE موديل 2022 بقيمة قدرها 591,990 جنيه.

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