أعرف أحدث أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022 .. صور

تعتبر السيارة بيجو 3008 موديل 2022 واحدة من اشهر سيارات اسطول الصانع الفرنسي، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022.

بيجو 3008 موديل 2022

جاءت السيارة بيجو 3008 موديل 2022 بفرامل ABS و EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، مع خاصية دعم الفرامل ABA، ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي.

بيجو 3008 موديل 2022

كما حصلت السيارة بيجو 3008 موديل 2022 على تجهيزات اخرى، ومنها فرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية وأمامية ايضا، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، بينما ترتكز على جنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، ونظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات صوتية، وشاشة ملونة تعمل باللمس 8 بوصة.

بيجو 3008 موديل 2022

ويمكن للسيارة بيجو 3008 موديل 2022 التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، مدعوم بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية.

بيجو 3008 موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 3008 موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك بيجو 3008 موديل 2022 بسعر 704.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيجو 3008 موديل 2022 بسعر 754.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بيجو 3008 موديل 2022 بسعر 829.990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك بيجو 3008 موديل 2022 بسعر 834.990 جنيه.