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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب القرم.. أوكرانيا تغضب ألمانيا وتتدخل في مناهجها المدرسية

أوكرانيا تغضب ألمانيا
أوكرانيا تغضب ألمانيا وتتدخل في مناهجها المدرسية

أثارت تصريحات نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، الذي انتقد كتابا مدرسيا ألمانيّا أكد أن سكان القرم صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا سنة 2014، غضب واسع.

وأثار تعليق الدبلوماسي الأوكراني، الذي انتقد معدي الكتاب وطالب بالتحقق من جميع الكتب المدرسية الألمانية،  غضب الألمان الذين اعتبروا أنها محاولة فاشلة لإعادة كتابة التاريخ وفق هوى نظام كييف.

وثار مستخدمو "تويتر" على نائب وزير الخارجية الأوكراني، وكتب أحدهم: "أستطيع الحكم أنه يتوجب كتابة حقائق محددة وموضوعية في الكتب المدرسية، وليس آراء دائرة ضيقة من الأوكرانيين القوميين".

وأضاف آخر: "لا يمكن إعادة كتابة التاريخ، لمجرد أنه لا يلبي توجهات وأفكار الأشخاص المعاصرين. يجب أن تكون الموضوعية أولا".

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وكتب آخر: "كن حذرا جدا، في يوم ما قد يكتب أحدهم حقيقة من تكونون أنتم، ويتم تسجيلها أيضا في كتاب مدرسي، وهذا لن يروق لكم!".  

وأضاف آخر: "اهتم بكتب التاريخ الخاصة بك، أما نحن فلسنا بحاجة لمراجعاتك التاريخية، استمر في تكريم صديقك النازي بانديرا، النازي يبقى نازيا!".

روسيا المانيا أوكرانيا كييف الكتب المدرسية القرم

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