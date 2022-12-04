عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوقف تسليح أوكرانيا .. مظاهرات تجتاح شوارع إيطاليا |فيديو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

خرج مئات المحتجين وسط مدينة ميلانو، اليوم الأحد في موكب للتعبير عن شجبهم لإرسال إيطاليا الأسلحة لـ أوكرانيا، والتنديد بالعقوبات ضد روسيا التي انعكست على معيشة الإيطاليين.

ورفع المشاركون لافتة طولها عدة أمتار كتب عليها "كفى أسلحة لـ كييف وعقوبات ضد روسيا"، وساروا في الشوارع حاملين الأعلام الإيطالية والمشاعل.

وقاد تنظيم المسيرة العمدة السابق لروما، جياني أليمانو، الذي قام قبل أسبوع بتشكيل لجنة "أوقفوا الحرب"، التي تدعو إلى عدم مشاركة إيطاليا في النزاع في أوكرانيا.

وقال أحد منظمي هذا الحراك، ممثل المنظمة السياسية "إيطاليا المتحدة" أميديو أفونديت:، إن “بلدنا، بسبب سياسة الحكومة، يدفع ثمن عواقب الأزمة عن طريق الدفع للشركات الغنية والمتعددة الجنسيات وأمريكا”.

وفي وقت سابق، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في روما، تعارض السياسات الاقتصادية للحكومة الإيطالية وخاصة استمرارها في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

عواقب وخيمة .. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد روسيا

روسيا ترد علي تصريحات ماكرون بشأن الضمانات الأمنية

وذكر الاتحاد الإيطالي للنقابات الشعبية، أن الشعار الرئيسي للمظاهرات هو "كفوا عن الأسلحة وأرفعوا الأجور".

وأضاف المنظمون التابعون للاتحاد أن حوالي ١٠ ألاف شخص شاركوا في تلك الوقفة الاحتجاجية. وذلك حسبما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة روما وقفات احتجاجية، ففي ٥ نوفمبر الماضي تظاهر الآلاف احتجاجًا أيضا علي تنفيذ عقوبات  ضد روسيا وتزويد أوكرانيا بالسلاح، وفقًا لما ذكره موقع "جلوبال تايمز" الصيني.

روسيا أوكرانيا روما ميلانو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

هدية صعيدية للمغرب| شاب مصري يخطف الأضواء في المونديال.. وفيفا يعلق

موضوعات متعلقة

بريطانيا.. ملايين الأسر عاجزة عن دفع فواتير الغاز والكهرباء

بعد اقتراح بوتين.. أردوغان يعلن استعداد تركيا لتنفيذ المشروع الروسي "محور الغاز"

إسرائيل تكشف سبب إعلان حالة التأهب الأمني في مطار بن جوريون.. فيديو

في محاولة لفهم طريقة تفكيره.. مستشار ألمانيا يقرأ كتبا ومقالات عن بوتين

لا يوجد حل دبلوماسي.. اعتراف صادم بشأن نهاية حرب أوكرانيا

قتل واختطاف المصلين .. هجوم علي مسجد في نيجيريا |تفاصيل

عملاق الطاقة الأمريكية شيفرون تعلن اكتشاف بئر غاز جديد قرب العريش

الاستيطان مرفوض.. أمريكا توجه رسالة تحذير عاجلة لـ إسرائيل

ترشيحاتنا

باختيار رابطة الأندية.. برونو سافيو لاعب الجولة الخامسة في الدوري المصري

إطلالة لافته من ديور.. لارا إسكندر تتألق أمام الأهرامات

التعليم تعلن نجاح المشروع الوطني للقراءة وتؤكد استمرار دعمها له

خطوات وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين.. تفاصيل

في ذكرى وفاته.. سيرة سلطان العلماء العز عبد العزيز بن عبد السلام

أسعار في المتناول.. تكلفة برنامج العمرة بالتأشيرة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فعال بطريقة سحرية.. تناول هذا المشروب للتخلص من الصداع النصفي

ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها اللافت

منافع متعددة.. تعرف على فوائد الزنك لمرضى البروستاتا

أقوى من المسكنات جميعا.. لن تتوقع فوائد استخدام الملح بهذه الطريقة

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ