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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الاثنين 5-12-2022

سعر اليورو فى مصر
سعر اليورو فى مصر

ارتفع سعر صرف العملة الأوربية “اليورو” 18 قرشا على مدار تعاملات الأسبوع الماضي في البنوك العاملة في مصر.

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو  مقابل الجنيه  اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين  عند 25.87 جنيه للشراء و 25.96 جنيه مقارنة 25.78جنيه للبيع مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 18 قرشا.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 25.75جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك ميد  25.71جنيه للشراء و 26.14جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم 

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 25.64جنيه للشراء و 25.96جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنوك اليوم الاثنين الأهلي المتحد نحو 25.62جنيه للشراء و 25.96جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنوك اليوم الاثنين (المصري لتنمية الصادرات ،المشرق ) نحو 25.61جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم  في بنوك ( التجاري الدولي CIB،فيصل الإسلامي) نحو 25.60جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع

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سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-12-2022

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بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه  في بنك الإسكندرية نحو 25.59جنيه للشراء و 25.96جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنوك (الاستثمار العربي،الكويت الوطنى) نحو 25.57جنيه للشراء و 25.96جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى البنوك 

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنوك (مصر، الأهلي) نحو 25.56جنيه للشراء و 25.90جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنوك ( بلوم ، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية )  نحو 25.56جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع


ووصل سعر اليورو اليوم  في بنوك (قناة السويس،  أبوظبي التجاري) نحو 25.55جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو اليوم  في بنك قطر الوطن نحو 25.52جنيه للشراء و 25.75جنيه للبيع


وسجل سعر اليورو اليوم  في بنك HSBC  نحو 25.49جنيه للشراء و 25.88جنيه للبيع

 

أعلى سعر لشراء اليورو

وتقدم بنك الإمارات دبي الوطني  اليوم الاثنين افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 25.52جنيه للشراء.

 

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بنفس وتيرة تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة حيث يكافح أسوأ تضخم منذ عقود.

اليورو سعر اليورو البنك المركزي العملة الأوروبية اليوم الأثنين

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