سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الاثنين 5-12-2022

ارتفع سعر صرف العملة الأوربية “اليورو” 18 قرشا على مدار تعاملات الأسبوع الماضي في البنوك العاملة في مصر.

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عند 25.87 جنيه للشراء و 25.96 جنيه مقارنة 25.78جنيه للبيع مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 18 قرشا.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 25.75جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك ميد 25.71جنيه للشراء و 26.14جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 25.64جنيه للشراء و 25.96جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنوك اليوم الاثنين الأهلي المتحد نحو 25.62جنيه للشراء و 25.96جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنوك اليوم الاثنين (المصري لتنمية الصادرات ،المشرق ) نحو 25.61جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في بنوك ( التجاري الدولي CIB،فيصل الإسلامي) نحو 25.60جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع



بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 25.59جنيه للشراء و 25.96جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنوك (الاستثمار العربي،الكويت الوطنى) نحو 25.57جنيه للشراء و 25.96جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى البنوك

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنوك (مصر، الأهلي) نحو 25.56جنيه للشراء و 25.90جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنوك ( بلوم ، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ) نحو 25.56جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع



ووصل سعر اليورو اليوم في بنوك (قناة السويس، أبوظبي التجاري) نحو 25.55جنيه للشراء و 25.95جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطن نحو 25.52جنيه للشراء و 25.75جنيه للبيع



وسجل سعر اليورو اليوم في بنك HSBC نحو 25.49جنيه للشراء و 25.88جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء اليورو

وتقدم بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الاثنين افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 25.52جنيه للشراء.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بنفس وتيرة تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة حيث يكافح أسوأ تضخم منذ عقود.