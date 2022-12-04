تظاهرات بريطانيا.. محمود بسيوني: تكيل بمكيالين في مسألة حقوق الإنسان

أكد محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التظاهر حق مكفول للجميع بناء على القوانين الدولية، مضيفا أن بريطانيا تكيل بمكيالين في مسألة حقوق الإنسان.



وأضاف محمود بسيوني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن بريطانيا تقول على نفسها أنها أكبر الديمقراطيات في العالم، ولكن على الأرض الموضوع غير صحيح تماما.

بريطانيا لديها أزمة سياسية ضخمة



وتابع محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن لدى بريطانيا سجل سيء لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن بريطانيا لديها أزمة سياسية ضخمة.