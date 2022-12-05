ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا مصورا يوضح ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وإجلاء نحو ألفي شخص.



وثار بركان جبل سيميرو في إندونيسيا نافثا سحبا من الرماد الساخن نحو السماء، وقاذفا سيولا من الحمم البركانية أسفله، ما دفع سكان البلدات الواقعة على سفحه إلى الهروب بعد عام يوما بيوم، على ثوران كبير أسفر عن مقتل العشرات.





وفر أبناء البلدات الواقعة على سفح جبل سيميرو على بعد حوالى 800 كيلومتر جنوب شرق العاصمة جاكرتا، بالعشرات مع اقتراب سحابة الرماد البالغ ارتفاعها 1,5 كيلومتر، حاملين ما تيسر من مقتنياهم. وأشارت فرق الانقاذ إلى إجلاء نحو ألفين منهم.





ويبلغ ارتفاع البركان 3676 مترا وهو أعلى قمة في جزيرة جاوا.ولم يبلغ عن وقوع وفيات أو إصابات، إلا أن السلطات طلبت من السكان البقاء بعيدين ثمانية كيلومترات على الأقل من الفوهة، بعد رفع مستوى التأهب من ثلاثة إلى أربعة وهو الأعلى.



