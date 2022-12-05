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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

التهاب الحلق
التهاب الحلق

يعد الأناناس هو أحد العلاجات الطبيعية الموصي بها لعلاج التهاب الحلق. يمكن استخدام هذه الفاكهة الاستوائية اللذيذة والتي لها العديد من الفوائد الصحية للتخلص من التهاب الحلق. وفقًا لدراسة حديثة، فإن عصير الأناناس الطازج أكثر فاعلية بخمس مرات من أدوية التهاب الحلق والسعال.

كيف يساعد الأناناس في علاج التهاب الحلق؟

البروميلين، وهو إنزيم الأناناس غني به، له خصائص مضادة للالتهابات تحارب العدوى وتدمر البكتيريا. كما أنه يساعد في تقليل التهيج في مؤخرة لسانك وفي حنجرة صوتك. 

يساعد في تهدئة الممرات الهوائية المتهيجة. يعد هذا الإنزيم القوي مفيدًا جدًا لدرجة أنه تمت الموافقة عليه كمكمل غذائي لعلاج تورم الأنف والجيوب الأنفية والالتهاب الناجم عن الجراحة أو الإصابة.

يحتوي الأناناس أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا. عندما يعملان معًا، يكونان فعالين في تهدئة السعال عن طريق تهدئة الشعب الهوائية في الجهاز التنفسي. تعتبر هذه الفاكهة أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين C الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك. عندما يكون جهازك المناعي قويًا، فإنه يبتعد عن السعال والبرد بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأمراض والعلل الأخرى.

وصفة لعلاج التهاب الحلق بالأناناس

يعد عصير الأناناس علاجًا طبيعيًا رائعًا وفعالًا للسعال والتهاب الحلق. يمكنك صنع هذا العلاج في المنزل باستخدام بعض المكونات البسيطة. كل ما تحتاجه هو:

1 كوب عصير أناناس طشازج

نصف كوب عصير ليمون طازج  

الزنجبيل

1 ملعقة كبيرة عسل خام  

نصف ملعقة صغيرة فلفل حريف

طريقة تحضير المشروب 

امزجي جميع المكونات معًا وامزج جيدًا. خذ نصف كوب من الخليط من 2 إلى 3 مرات في اليوم. استمر في شربه حتى يزول التهاب الحلق. تأكد دائمًا من استخدام عصير الأناناس الطازج وليس المنتجات المعلبة. لا يحتوي عصير الأناناس المعلب على البروميلين ويتم تقليل محتواه الغذائي بشكل كبير أثناء عملية التصنيع. كما أنه عادة ما يكون معبأة بالسكر والمكونات الأخرى غير الضرورية وغير الصحية

التهاب الحلق عصير الأناناس علاج التهاب الحلق العلاجات الطبيعي علاج تورم الأنف

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