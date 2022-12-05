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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 5-12-2022

صدى البلد

استقرت  أسعار الخضراوات والفاكهة في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-12-2022، وفقا لما جاء بأسعار سوق العبور للجملة منذ نهاية الأسبوع الماضي.


الجزر والباذنجان


وسجل سعر الكيلو الواحد من الجزر بدون عروش نحو 2.5 و5.5 جنيه و الفاصوليا بين 4.5 و 8.5 جنيه للكيلو و الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات و الرومي بين 3 و 5.5 جنيه  والأبيض بنحو 3 و 4.5 جنيه للكيلو.


سعر الفلفل


وصل سعر كيلو الفلفل البلدي الرومي بين 6 و 9 جنيهات و الصوب بـ7 و 10 جنيهات و الفلفل الحامي البلدي بنحو 6 و 9 جنيهات و الألوان 12 و 20 جنيها.


ووصل سعر كيلو الملوخية لـ10 جنيهات و كيلو الخيار الصوب بـ 4 و 5.5 جنيه و البلدي 3.5 و 4.5 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو البازلاء لـ11 و 15 جنيها للكيلو .جل سعر كيلو الطماطم 3.5 و 5.5 جنيه و كيلو البطاطس بين 4 و 7.5 جنيه و البصل بين 3.35 جنيه و 5 جنيهات للكيلو و الكوسة بين 5,5 و 7 جنيهات للكيلو .

الجزر والباذنجان


وسجل سعر الكيلو الواحد من الجزر بدون عروش نحو 2.5 و5.5 جنيه و الفاصوليا بين 4.5 و 8.5 جنيه للكيلو و الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات و الرومي بين 3 و 5.5 جنيه  والأبيض بنحو 3 و 4.5 جنيه للكيلو.


 

سعر البامية والسبانخ


وسجل سعر كيلو البامية 16 و 20 جنيها و كيلو السبانخ بين 5 و 7 جنيهات و القلقاس 4 و 6 جنيهات  والبطاطا 2 و4 جنيهات والثوم بنحو 7 و 11 جنيها للكيلو.

البرتقال واليوسفي 


وعلي صعيد الفاكهة والتي سجلت استقرارا في سوق العبور حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و 5 جنيهات والسكري بين 4 و6 جنيهات و البرتقال أبو سرة بين 4 و 6 جنيهات والنارينج بين 2 و4 جنيهات واليوسفي نحو 4 و 7 جنيهات للكيلو و كيلو الجريب فروت بين 3 و 15 جنيها.


الليمون


وصل سعر كيلو الليمون الحلو بين 5 و 13 جنيها و الأضاليا بين 3 و 4 جنيهات و البلدي بين 5 و 10 جنيهات.
سعر العنب
وصل سعر كيلو العنب الكرمسن بين 10 و 20 جنيها و الرومي الأحمر بـ 5 و 10 جنيهات .


سعر التفاح


بلغ سعر التفاح الأمريكي الإيطالي نحو 18 و 24 جنيها للكيلو و التفاح الجولدن نحو 18 و 20 جنيها و التفاح السوري اللبناني بين 15 و 19 جنيها للكيلو.

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