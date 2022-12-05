عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مونديال قطر.. السعودية تقترب من استضافة 3 فعاليات رياضية عالمية| تفاصيل

صدى البلد

أصبحت السعودية مرشّحة وحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري، الاثنين، انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

 

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "تم اخطار الاتحاد الآسيوي رسمياً من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي".

وستكون الاستضافة الأولى للسعودية في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

 

وكانت اتحادات الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، قبل انسحابها جميعا.

 

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخبا للمرة الأولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).

 

والسعودية حاملة اللقب القاري 3 مرات سابقة آخرها عام 1996 في النسخة التي استضافتها دولة الإمارات.

 

وتستضيف قطر النسخة المقبلة من نهائيات كأس آسيا عام 2024 بعد اعتذار الصين عن تنظيم البطولة التي تقام كل 4 أعوام.

 

وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي اختارت في 17 أكتوبر الماضي قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري، ضمّت السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية المقبلة بالمنامة فبراير 2023.

 

ويتواصل سعي السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية، إذ قدّمت قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، بالإضافة إلى أحداث رياضية كبرى مثل بطولات الغولف وسباقات الفورمولا واحد ومباريات كرة قدم أوروبية.

 

وفي أكتوبر الفائت، اختيرت لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.

 

منذ تسلّم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشدّدة التي فُرضت خصوصا على النساء.

 

ويُعدّ الاستثمار في الرياضة جزءاً من استراتيجية "رؤية 2030" التي أقرت في 2016، لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط في هذه الدولة الخليجية.

للراغبين في السفر إلى السعودية.. تفاصيل الزيارة العائلية وأداء العمرة

طقس السعودية اليوم.. حالة مطرية سابعة وجريان سيول بهذه المناطق

نهائيات كأس آسيا السعودية نهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم الاتحاد الآسيوي الاتحاد الهندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

ترشيحاتنا

هل خوفي على أبنائي يعني ضعف إيماني ؟ .. أمين الفتوى يرد

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

انتحال صفة التمريض.. وزير الصحة: إغلاق وحدة حضانات «خاصة» وإحالة مالكها للنيابة

استقرار بالأسواق.. سعر الذهب العالمي اليوم

بعد مونديال قطر.. السعودية تقترب من استضافة 3 فعاليات رياضية عالمية| تفاصيل

خطوات تحديث التابلت قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

الكيلو بـ30 جنيها.. فرصة لتخزين الفراخ وشراء البيض

أول ظهور.. شاهد | ابنة أنجلينا جولي تبهر رواد السوشيال ميديا بجمالها

للحامل.. احذري تناول هذا النوع من السمك يسبب الإجهاض

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ